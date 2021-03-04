Эксперт: Леброн превзошёл Мэджика и Ларри Бёрда. Но он только пятый лучший в истории
Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кенни Смит поделился мнением о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе. Смит включил его в список лучших игроков в истории лиги, но подчеркнул, что не считает Леброна величайшим. Ранее Смит говорил, что в его рейтинге величайших игроков в истории НБА Джеймс находится лишь на 10-м месте.
«Да, Леброн поднялся в моём списке. Но я по-прежнему ставлю Уилта Чемберлена, Билла Расселла и Майкла Джордана выше него. На мой взгляд, Леброн уже обошёл Ларри Бёрда и Мэджика Джонсона. Он обогнал игроков, которые являются настоящими легендами. Теперь Леброн в топ-5. Но он пока только пятый в моём собственном списке!» — цитирует Смита Parlons Basket со ссылкой на Complex Sports.
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