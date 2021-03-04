Владимир Гомельский в процентах оценил шансы «Лейкерс» повторно выиграть титул

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о перспективах «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне. «Лейкерс» являются действующими чемпионами НБА. Но, как считает Гомельский, отстоять чемпионский титул команде Леброна Джеймса будет тяжело.
«Все прекрасно понимают, что «Лос-Анджелес Лейкерс» в плей-офф и в «регулярке» — разные вещи. Будет Дэвис здоров к плей-офф — шансы «Лейкерс» возрастут до 27,5 процента, то есть выше всех в лиге, а если не будет, то шансы «Лос-Анджелеса» будут наравне с «Финиксом» и «Филадельфией» — 12,5 процента. Я не умею считать так, как считают букмекерские конторы, просто привожу мнение французской, которая, с моей точки зрения, в вопросах НБА более объективна, чем американские», — написал Гомельский на своём сайте.
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