Шакила О'Нила госпитализировали после дебюта в рестлинге
Член зала славы НБА, эксперт и телеведущий Шакил О’Нил был госпитализирован после участия в шоу All Elite Wrestling, сообщает The Sun.
Во время одного из эпизодов соперник О'Нила налетел на баскетболиста у канатов. Оба участника поединка вылетели с ринга и упали на стол, разломав его. После боя легендарный баскетболист был увезён в машине скорой помощи.
Права на видео принадлежат All Elite Wrestling. Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в официальном «твиттере» промоушена All Elite Wrestling.
Для О'Нила этот поединок стал дебютным в промоушене. Тем не менее, это был не первый рестлерский опыт экс-баскетболиста — первый матч в качестве рестлера он провёл в 2016 году на шоу Wresrlemania 32.
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