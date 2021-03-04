Дуэйн Уэйд отреагировал на встречу своего ребёнка-трансгендера с Мишель Обамой

Трёхкратный чемпион НБА, прославленный баскетболист Дуэйн Уэйд, объявивший о завершении карьеры по окончании минувшего сезона, отреагировал на встречу своего сына-трансгендера с бывшей первой леди США Мишель Обамой.

Мишель Обама посредством своего движения «Становление» стремится убедить молодежь в их стремлении к самосознанию. Поэтому она решила принять у себя нескольких представителей молодого поколения, чтобы обсудить эту тему, в том числе Зая Уэйда.

Видео доступно в «Инстаграме» Мишель Обамы.

«Отец гордится», — написал Уэйд в своём «твиттере».



Напомним, более года назад стало известно, что его сын Зайон заявил, что он трансгендер, и попросил называть его Зайей. Баскетболист, работавший в то время над документальным фильмом о своей жизни, не сразу решился на то, чтобы поведать в нём об истории Зайи.



Напомним, Уэйд завершил карьеру в 2019 году. Практически все годы в НБА он провёл в составе «Майами Хит». После непродолжительного периода в «Чикаго» и «Кливленде» Дуэйн вернулся в команду из Флориды, где и попрощался с баскетболом.