«Зенит» на домашней арене проиграл «Реалу» в Евролиге
В Санкт-Петербурге завершился матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» принимал «Реал». Хозяева неудачно начали встречу и после первой четверти уступали с разницей уже в 11 очков — 13:24. К большому перерыву подопечные Паскуаля немного сократили отставание — 29:38.
В третьей десятиминутке «Зениту» удался мощный рывок, благодаря которому команда вышла вперёд — 58:52. Но в заключительном игровом отрезке «Реал» снова прибавил и всё же вырвал победу — 75:71.
Самым результативным в составе победителей стал Уолтер Тавареш, набравший 16 очков. Ещё 15 баллов в активе Габриэля Дека. У «Зенита» 14 очков и 7 передач на счету Кевина Пангоса, ещё 12 очков в актив записал Билли Бэрон.
Евролига. Регулярный чемпионат. 28-й тур
04 марта 2021, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
71 : 75
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Зенит: Пангос - 14, Бэрон - 12, Пойтресс - 11, Понитка - 10, Томас - 9, Холлинс - 9, Блэк - 4, Зубков - 2, Захаров, Трушкин, Фридзон, Хвостов
Реал Мадрид: Тавареш - 16, Дек - 15, Алосен - 8, Лапровиттола - 7, Козёр - 6, Кэрролл - 6, Тэйлор - 6, Томпкинс - 4, Абальде - 3, Гаруба Алари - 2, Тайус - 2, Рейес
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