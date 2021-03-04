«Зенит» на домашней арене проиграл «Реалу» в Евролиге

В Санкт-Петербурге завершился матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» принимал «Реал». Хозяева неудачно начали встречу и после первой четверти уступали с разницей уже в 11 очков — 13:24. К большому перерыву подопечные Паскуаля немного сократили отставание — 29:38.

В третьей десятиминутке «Зениту» удался мощный рывок, благодаря которому команда вышла вперёд — 58:52. Но в заключительном игровом отрезке «Реал» снова прибавил и всё же вырвал победу — 75:71.

Самым результативным в составе победителей стал Уолтер Тавареш, набравший 16 очков. Ещё 15 баллов в активе Габриэля Дека. У «Зенита» 14 очков и 7 передач на счету Кевина Пангоса, ещё 12 очков в актив записал Билли Бэрон.