Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

ЦСКА потерпел крупнейшее поражение в истории в матче с «Анадолу Эфес»

ЦСКА потерпел крупнейшее поражение в истории в матче с «Анадолу Эфес»
Баскетбол / Евролига 0
Аудио-версия:

В Стамбуле завершился матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Анадолу Эфес» принимал ЦСКА.

Хозяева сразу же завладели инициативой. Уже после первой четверти они громили «армейцев» — 31:13. К большому перерыву преимущество «Анадолу Эфес» выросло до 27 очков — 55:28. Во второй половине матча подопечные Эргина Атамана немного сбавили обороты, но по-прежнему контролировали происходящее на паркете и не дали москвичам вернуться в игру. Итог — победа «Анадолу Эфес» со счётом 100:70.

Самым результативным в составе победителей стал Василье Мичич, собравший коллекцию из 21 очка, 6 подборов и 8 передач. У ЦСКА 14 очков и 5 подборов на счету Торнике Шенгелии. Это поражение стало крупнейшим в истории ЦСКА. Прежний антирекорд был установлен в 2013 году в матче с «Фенербахче» (60:86). Тогда ЦСКА уступил с разницей в 26 баллов.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Евролига. Регулярный чемпионат. 27-й тур
04 марта 2021, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
100 : 70
ЦСКА
Москва, Россия
Анадолу Эфес: Мичич - 21, Шанлы - 14, Синглтон - 12, Бьёбуа - 11, Ларкин - 11, Симон - 11, Данстон - 9, Морман - 8, Андерсон - 3, Балбай, Пляйсс, Тунджер
ЦСКА: Шенгелия - 14, Фойгтман - 10, Боломбой - 8, Лундберг - 7, Хиллиард - 7, Хэкетт - 7, Джеймс - 5, Стрелниекс - 5, Клайберн - 4, Курбанов - 3, Антонов, Эрик
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021