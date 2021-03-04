ЦСКА потерпел крупнейшее поражение в истории в матче с «Анадолу Эфес»

В Стамбуле завершился матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Анадолу Эфес» принимал ЦСКА.

Хозяева сразу же завладели инициативой. Уже после первой четверти они громили «армейцев» — 31:13. К большому перерыву преимущество «Анадолу Эфес» выросло до 27 очков — 55:28. Во второй половине матча подопечные Эргина Атамана немного сбавили обороты, но по-прежнему контролировали происходящее на паркете и не дали москвичам вернуться в игру. Итог — победа «Анадолу Эфес» со счётом 100:70.

Самым результативным в составе победителей стал Василье Мичич, собравший коллекцию из 21 очка, 6 подборов и 8 передач. У ЦСКА 14 очков и 5 подборов на счету Торнике Шенгелии. Это поражение стало крупнейшим в истории ЦСКА. Прежний антирекорд был установлен в 2013 году в матче с «Фенербахче» (60:86). Тогда ЦСКА уступил с разницей в 26 баллов.

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