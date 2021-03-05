Пять баскетболистов умышленно сдали матч «Зениту-2»

Директорат Чемпионата Единой Лиги ВТБ рассмотрел материалы, поступившие от ПБК «Руна-баскет», в отношении игроков молодежной команды «Руна-2» Богданова И.Р., Горшкова И.А., Трошина Н.А., Шахназарова Г.К. и Янова Д.Г. и установил противоправное влияние игроков на результат матча «Зенит-М» — «Руна-2», состоявшегося 23 ноября 2020 года в рамках Первенства России по баскетболу среди юниоров до 21 года. Игроки признали умышленный проигрыш и противоправное влияние на результат матча. В то же время установлено отсутствие противоправного влияния на результат матча со стороны Зенит-М.



Руководствуясь действующим законодательством и Регламентом Первенства России по баскетболу среди юниоров до 21 год на сезоны 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 гг., с учетом чистосердечных признаний игроков Директорат Чемпионата Единой Лиги ВТБ принял решение дисквалифицировать (отстранить от участия в Первенстве России по баскетболу среди юниоров до 21 года) сроком на 1 год (до 01.03.2022 года включительно) Богданова Илью Романовича, Горшкова Ивана Андреевича, Трошина Никиту Александровича, Шахназарова Георгия Карэновича, Янова Данилу Геннадьевича.



Результат матча Первенства России по баскетболу среди юниоров до 21 года сезон 2020-2021 гг. между командами «Зенит-М» – «Руна-2» оставлен без изменений (не аннулирован) в связи с отсутствием противоправного влияния на результат матча другой команды.



Генеральный менеджер ПБК «Руна» Сергей Юхневич:

— Мы благодарим Единую Лигу ВТБ за совместно проведенное расследование. Профессиональный баскетбольный клуб «Руна» имеет принципиальную позицию относительно противоправного влияния на результаты матчей. Мы не потерпим в клубе игроков, думающих о том, как заработать деньги нечестным способом. Клуб продолжит прилагать усилия по решению данной проблемы и бороться с беттинговыми махинациями совместно с Единой Лигой ВТБ.



Генеральный директор Лиги ВТБ Илона Корстин:

— -На сегодняшний день проблема манипулирования результатами матчей в баскетболе и спорте вообще — одна из самых актуальных. Лига ВТБ со своей стороны уделяет много внимания этому вопросу и следит за тем, чтобы все матчи проводились с соблюдением спортивных принципов честной борьбы. Кроме того, с этого года я вхожу в специальную комиссию при Олимпийском комитете Believe in Sport, которая внимательно отслеживает случаи противоправного влияния на результат матчей.

Лига ВТБ, изучив все материалы дела, совместно с БК «Руна-баскет» провела расследование и вынесла решения о дисквалификациях. Прежде всего, наша задача — донести до игроков, что такие противоправные действия ведут к серьезных последствиям — штрафам и отлучениям от профессионального спорта на срок от 1 года. Все эти санкции и последующая огласка могут стать фатальными для молодых баскетболистов и поставить крест на их дальнейшей карьере.