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«Вашингтон» дожал «Клипперс», «Милуоки» вырвал победу у «Мемфиса»

«Вашингтон» дожал «Клипперс», «Милуоки» вырвал победу у «Мемфиса»
Баскетбол / НБА 0
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В матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» дома обыграл «Торонто Рэпторс» со счётом 132:125. В составе победителей лучшими на площадке были Джейсон Тейтум (27 очков и 12 подборов), Джейлен Браун (21 очко) и Грант Уильямс (17 очков). У «Торонто» наиболее результативными в игре были Крис Буше (30 очков), Норман Пауэлл (25 очков) и Теренс Дэвис (22 очка).

В другом матче игрового дня «Милуоки Бакс» на выезде минимально переиграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 112:111. В составе «Бакс» лучшими на паркете были Яннис Адетокунбо (26 очков и 11 подборов), Крис Миддлтон (22 очка и 10 подборов) и Пэт Коннотон (15 очков и 9 подборов). У «Гриззлиз» самыми заметными в игре стали Джа Морант (35 очков), Диллон Брукс (23 очка) и Йонас Валанчюнас (13 очков и 12 подборов).

Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Вашингтон Уизардс» – «Лос-Анджелес Клипперс» (119:117), «Нью-Йорк Никс» – «Детройт Пистонс» (114:104), «Индиана Пэйсерс» – «Денвер Наггетс» (103:113), «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Майами Хит» (93:103) и «Сан-Антонио Спёрс» – «Оклахома-Сити Тандер» (102:107).

НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2021, пятница. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
132 : 125
Торонто Рэпторс
Торонто
Бостон Селтикс: Тейтум - 27, Браун - 21, Уильямс - 17, Уокер - 15, Тиг - 14, Томпсон - 13, Притчард - 10, Уильямс - 10, Тайс - 5, Грин, Лэнгфорд, Несмит, Оджелей, Смарт, Уотерс, Фалль, Эдвардс
Торонто Рэпторс: Буше - 30, Пауэлл - 25, Дэвис - 22, Джонсон - 14, Лоури - 14, Бэйнс - 13, Бембри - 4, Уотсон - 3, Ануноби, Ванвлит, Ватанабэ, Маккоу, Сиакам, Томас, Флинн, Харрис, Холл
НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2021, пятница. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
111 : 112
Милуоки Бакс
Милуоки
Мемфис Гриззлиз: Морант - 35, Брукс - 23, Валанчюнас - 13, Андерсон - 9, Джонс - 9, Кларк - 6, Мелтон - 6, Уинслоу - 6, Бейн - 4, Аллен, Джексон, Дьенг, Кончар, Макдермотт, Портер, Тийе, Тиллман
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 26, Миддлтон - 22, Коннотон - 15, Холидэй - 15, Лопес - 12, Портис - 8, Дивинченцо - 7, Адетокунбо - 4, Огастин - 3, Адамс, Дьяките, Крэйг, Меррилл, Нвора, Уилсон, Форбс
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