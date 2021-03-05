«Вашингтон» дожал «Клипперс», «Милуоки» вырвал победу у «Мемфиса»

В матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» дома обыграл «Торонто Рэпторс» со счётом 132:125. В составе победителей лучшими на площадке были Джейсон Тейтум (27 очков и 12 подборов), Джейлен Браун (21 очко) и Грант Уильямс (17 очков). У «Торонто» наиболее результативными в игре были Крис Буше (30 очков), Норман Пауэлл (25 очков) и Теренс Дэвис (22 очка).

В другом матче игрового дня «Милуоки Бакс» на выезде минимально переиграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 112:111. В составе «Бакс» лучшими на паркете были Яннис Адетокунбо (26 очков и 11 подборов), Крис Миддлтон (22 очка и 10 подборов) и Пэт Коннотон (15 очков и 9 подборов). У «Гриззлиз» самыми заметными в игре стали Джа Морант (35 очков), Диллон Брукс (23 очка) и Йонас Валанчюнас (13 очков и 12 подборов).

Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Вашингтон Уизардс» – «Лос-Анджелес Клипперс» (119:117), «Нью-Йорк Никс» – «Детройт Пистонс» (114:104), «Индиана Пэйсерс» – «Денвер Наггетс» (103:113), «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Майами Хит» (93:103) и «Сан-Антонио Спёрс» – «Оклахома-Сити Тандер» (102:107).