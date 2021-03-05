Леброн и Дюрант выбрали составы на Матч звёзд НБА. В старте Джеймса сразу 3 европейца

Капитаны команд на Матче звёзд НБА Леброн Джеймс и Кевин Дюрант выбрали составы на драфте, сообщает официальный сайт лиги.
Стартовый состав команды Леброна: Яннис Адетокунбо, Стефен Карри, Лука Дончич, Никола Йокич, Леброн Джеймс
Запасные команды Леброна: Дэмьен Лиллард, Бен Симмонс, Крис Пол, Джейлен Браун, Пол Джордж, Домантас Сабонис, Руди Гобер.
Старт команды Дюранта: Кайри Ирвинг, Джоэл Эмбиид, Кавай Леонард, Брэдли Бил, Джейсон Тейтум
Запасные команды Дюранта: Джеймс Харден, Девин Букер, Зайон Уильямсон, Зак Лавин, Джулиус Рэндл, Никола Вучевич, Донован Митчелл.
Джеймс под 1-м номером на драфте выбрал Адетокунбо, который последние два года был капитаном его соперников на Матче звёзд. Дюрант сразу взял своего одноклубника Ирвинга. Кевин не сыграет в Матче звёзд из-за травмы, его место в старте досталось Тейтуму. Матч звёзд пройдёт 7 марта в Атланте.
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