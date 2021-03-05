Гарнетт не смог купить клуб НБА и прошёлся по владельцу, отказавшемуся продавать франшизу

Чемпион НБА Кевин Гарнетт сообщил, что группа инвесторов, в которую он входит, не смогла договориться с владельцем «Миннесоты Тимбервулвз» Гленом Тэйлором о приобретении клуба.
«Только что получил новости. Наша группа инвесторов завершила попытки приобретения «Миннесоты», процесс закончен. Глен, спасибо, что ты остаёшься собой и продолжаешь подтверждать сложившееся о тебе мнение. Удачи тебе во всём, что создавали мы. Полагаю, что нам пора сконцентрироваться на других местах, Лас-Вегасе и Сиэтле.
Безумие, что некоторые игроки, которые сыграли важнейшую роль в истории клубов, никогда не смогут владеть организациями, лишь взять их в аренду. Мне не больно, но я немного расстроен. Идём дальше», — написал Гарнетт в своём «инстаграме». Гарнетт выступал за «Миннесоту» с 1995 по 2007 годы. Он хотел вложить в команду $ 200 млн.
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