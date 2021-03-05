Леброн Джеймс объяснил логику выбора игроков на Матч звёзд
Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, как выбирал состав на Матч звёзд. Ранее капитаны команд Джеймс и Кевин Дюрант провели драфт. Во время драфта они определились с составами. Процедура проходила в эфире TNT. Ведущий телеканала спросил Леброна, будет ли он ставить во главу угла интересы «Лейкерс» или команды Матча звёзд.
«Если смотреть на состав участников, то в этом году у нас мало будущих свободных агентов. Поэтому я собираю команду не под «Лейкерс», а с прицелом на Матч звёзд, в интересах своей команды», — сказал Леброн.
В прошлые годы Джеймс пытался выбирать в свою команду игроков, которые скоро станут свободными агентами. Поэтому многие считали, что он так пытается привлечь их в «Лейкерс».
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