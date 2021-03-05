Майкл Джордан сказал, что думает об игре Ламело Болла

Легенда НБА Майкл Джордан поделился мнением об игре разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болла. В нынешнем сезоне Болл является одним из самых ярких новичков. Он является главным претендентом на приз новичку сезона.

«На мой взгляд, Ламело адаптировался к игре в НБА лучше, чем любой из нас в наши юные годы. Пока что он превосходит все ожидания», — цитирует Джордана Associated Press.

Ранее Болл покорил очередную вершину. Новичок НБА повторил достижение лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича.

Ламело в среднем набирал в февральских матчах 20,1 очка, делал 6,2 подбора и 6,7 ассиста. Он стал третьим игроком после Джеймса и Дончича, который в среднем набирал не менее 20-6-6 в течение всего календарного месяца в первый сезон в НБА., сообщает ESPN Stats & Info.