Аналитик Скип Бэйлесс подписал крупный контракт и будет получать больше многих игроков НБА

Известный американский аналитик Скип Бэйлесс подписал новый контракт, который сделал его более высокооплачиваемым специалистом, чем многих игроков НБА. Как сообщает Essentially Sports, Бэйлесс подписал контракт с Fox Sports на четыре года. По этому контракту эксперт получит $ 32 млн. То есть, зарплата Бэйлесса составит $ 8 млн в год.

Предыдущий контракт Скипа истёк в сентябре 2020 года. По нему он получал $ 6 млн.

В последние годы Бэйлесс стал одним из самых ярких аналитиков баскетбола на американском ТВ. При этом славу Скипу принесли резонансные комментарии, противоречащие общепринятым. Например, он жёстко критикует лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. А в прошлом сезоне Бэйлесс негативно отзывался об игре «Майами Хит», хотя эту команду называли настоящим открытием. Из-за этого за Бэйлессом закрепился негласный титул главного провокатора.