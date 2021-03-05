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Аналитик Скип Бэйлесс подписал крупный контракт и будет получать больше многих игроков НБА

Аналитик Скип Бэйлесс подписал крупный контракт и будет получать больше многих игроков НБА
Баскетбол / НБА 0
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Известный американский аналитик Скип Бэйлесс подписал новый контракт, который сделал его более высокооплачиваемым специалистом, чем многих игроков НБА. Как сообщает Essentially Sports, Бэйлесс подписал контракт с Fox Sports на четыре года. По этому контракту эксперт получит $ 32 млн. То есть, зарплата Бэйлесса составит $ 8 млн в год.

Предыдущий контракт Скипа истёк в сентябре 2020 года. По нему он получал $ 6 млн.

В последние годы Бэйлесс стал одним из самых ярких аналитиков баскетбола на американском ТВ. При этом славу Скипу принесли резонансные комментарии, противоречащие общепринятым. Например, он жёстко критикует лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. А в прошлом сезоне Бэйлесс негативно отзывался об игре «Майами Хит», хотя эту команду называли настоящим открытием. Из-за этого за Бэйлессом закрепился негласный титул главного провокатора.

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