Антон Понкрашов: после исторической победы над «Реалом» настроение у нас позитивное

Защитник «Химок» Андрей Понкрашов отметил важность победы своей команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Реалом» (78:77). Уже сегодня, 5 марта, «Химки» сыграют в Евролиге с «Альбой».

«После исторической победы над «Реалом» настроение у нас позитивное. Возможно, этот матч даст нам нужный настрой, хотя мы не планируем сдаваться, несмотря на непростую ситуацию. Продолжаем работать. Приятно, что в такие трудные времена нас поддерживают болельщики, было приятно слышать их голоса за нашей скамейкой на игре против «Реала». Эта поддержка вселяет уверенность и доброту. Будем играть для болельщиков на победу. У меня был свой опыт против «Альбы» в прошлом сезоне, и я был шокирован их скоростью. Их тренирует испанец Аито Гарсия Ренесес, который предпочитает типичный быстрый испанский баскетбол на высоких скоростях», — цитирует Понкрашова пресс-служба «Химок».

Также о предстоящем матче высказался и.о. главного тренера «Химок» Артём Мальцев.

«Мы должны подтвердить результат матча с «Реалом», в котором, помимо хорошей игры, были хорошие эмоции и хорошее состояние игроков. Сейчас мы играем с «Альбой», очень хорошей командой, одной из самых быстрых в Евролиге. Они по-прежнему борются за попадание в плей-офф Евролиги. Физически это очень сильная команда, что для нас не очень удобно. У них довольно ровная результативность, где семь-восемь человек набирают от 8 до 10 очков. Понимаем, что у «Альбы» есть свои проблемы, что показала последняя четверть матча с «Зенитом». Постараемся использовать их минусы, а также показать свой баскетбол, такой, как против «Реала», — сказал Мальцев.