Владимир Гомельский: нужны срочные и жёсткие меры по реанимации ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о проблемах ЦСКА. Накануне москвичи потерпели болезненное поражение в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес». Встреча закончилась победой турецкого клуба со счётом 100:70.
«Это нам, болельщикам, остается ждать и надеяться. А руководство клуба и владелец должны понять, что такая ситуация в команде не закончится сама собой. Нужны изменения и на скамейке, и на площадке. Уровень игры «Эфеса» на данный момент несравненно выше, чем уровень ЦСКА. Это кризис не временный, а системный. Нужны срочные и жёсткие меры по реанимации ЦСКА. Мне думается, что после такого поражения нельзя ожидать, что кризис в команде рассосётся сам собой. Надо принимать крутые меры. Это был удар по самолюбию команды, тренера, менеджмента, требующий каких-то кардинальных мер по исправлению ситуации», — написал Гомельский на своём сайте.
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