Шакил О'Нил назвал молодого игрока, перед которым остальные будут меркнуть через 2-3 года

Легендарный игрок НБА Шакил О’Нил рассказал о влиянии, которое на него произвёл бывший игрок «Бостон Селтикс» Ларри Бёрд. Также О’Нил высказался о разыгрывающем «Даллас Маверикс» Луке Дончиче.
«Я не был фанатом Ларри Бёрда, когда рос. Мне казалось, что все его достижения связаны с везением.
Сравнения Дончича с Бёрдом несправедливы. Но послушайте. Я могу сказать, что он хочет быть великим, он будет великим. У него впереди много времени. Я помню свой второй год в НБА. Тогда меня включили в топ-50 лучших игроков лиги, и люди сходили с ума. Но я знал. Я думал про себя: «Вы все старики думаете, что я не вхожу в топ-50. Но я вам докажу!». Лука играет на профессиональном уровне с 16 лет. Он уже играет с лучшими. И через два-три года остальные на его фоне будут меркнуть», — цитирует О’Нила Essentially Sports.
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