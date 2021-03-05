Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Шакил О'Нил назвал молодого игрока, перед которым остальные будут меркнуть через 2-3 года

Шакил О'Нил назвал молодого игрока, перед которым остальные будут меркнуть через 2-3 года
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Легендарный игрок НБА Шакил О’Нил рассказал о влиянии, которое на него произвёл бывший игрок «Бостон Селтикс» Ларри Бёрд. Также О’Нил высказался о разыгрывающем «Даллас Маверикс» Луке Дончиче.

«Я не был фанатом Ларри Бёрда, когда рос. Мне казалось, что все его достижения связаны с везением.

Сравнения Дончича с Бёрдом несправедливы. Но послушайте. Я могу сказать, что он хочет быть великим, он будет великим. У него впереди много времени. Я помню свой второй год в НБА. Тогда меня включили в топ-50 лучших игроков лиги, и люди сходили с ума. Но я знал. Я думал про себя: «Вы все старики думаете, что я не вхожу в топ-50. Но я вам докажу!». Лука играет на профессиональном уровне с 16 лет. Он уже играет с лучшими. И через два-три года остальные на его фоне будут меркнуть», — цитирует О’Нила Essentially Sports.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021