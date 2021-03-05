Лолу Банни сделали менее сексуальной в «Космическом джеме — 2». Это вызвало жаркие споры

В июле 2021 года на экраны выйдет фильм «Космический джем — 2: Новое поколение». Продолжение культовой картины 1996 года должно стать одним из главных событий в мире киноиндустрии. На этот раз с героями мультфильмов Looney Tunes объединится звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. В первой части эта роль досталась легенде НБА Майклу Джордану.

4 марта издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры из сиквела. Пользователи обратили внимание на изменение внешнего вида Лолы Банни. Крольчиха стала менее сексуальной по сравнению с первой частью.

Запись можно посмотреть в «твиттере» SB.

Режиссёр Малкольм Ли признал, что авторы нарочно решили сделать персонаж менее сексуальным, чтобы показать «сильного и способного женского персонажа». В первой части Лола играла в коротком топе и обтягивающих шортах. Теперь её одежда будет более свободной и закрывающей тело. Изменилась и её фигура.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Fandom.

В интернете набирают популярность сообщения с требованием вернуть Лоле первоначальный вид. Её имя вошло в тренды в англоязычном «Твиттере».