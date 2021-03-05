Стивен Адамс объяснил разочарование в современной НБА

Центровой «Нью-Орлеан Пеликанс» Стивен Адамс рассказал, что ему не нравится в современной НБА. По словам Адамса, его неприятно удивило частое использование трёхочковых бросков.

«Сейчас никого не удивляет, когда в ходе быстрой контратаки бросают трёхочковый. Ранее в былые годы, если так поступишь, то будешь сидеть на скамейке запасных. А что сейчас? Бросай трёхочковый», — приводит слова Адамса журналист Джим Айхенхофер.

Ранее новозеландец Адамс также высказался о жизни в США.

«В США ты отрываешься от реальности, спортсменов здесь многие целуют в задницу. Вы становитесь классным парнем с чувством юмора. Они смеются над всеми вашими шутками. Ты становишься намного красивее и милее. Вот что делает логотип НБА. Когда носишь его, то ты шикарен. Однако по факту всё не так. Я хочу сказать, что есть предел, это распространяется на вашу деятельность. Но не на всё остальное», — сказал спортсмен.