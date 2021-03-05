ЦСКА отреагировал на критику Владимира Гомельского

Пресс-служба ЦСКА заявила, что четырёхкратный чемпион Советского Союза по баскетболу в составе ЦСКА, телекомментатор Владимир Гомельский не владеет достоверной информацией о происходящих в клубе процессах.
Ранее Гомельский не раз критиковал работу Димитриса Итудиса на посту главного тренера «армейцев» и призывал ЦСКА отправить специалиста в отставку. В пятницу Гомельский написал, что московский клуб находится «в системном кризисе» и «нужны срочные и жёсткие меры по его реанимации».
«Владимир Александрович — давний болельщик ЦСКА, понимаем его переживания за любимую команду. Но необходимо отметить, что он не находится внутри ситуации, не владеет достоверной информацией о происходящих в клубе процессах, и нам сложно понять, на чём основаны его регулярные оценки и рекомендации. В целом не располагаем возможностью отслеживать все комментарии и, тем более, полемизировать с ними. Как любил говорить Александр Яковлевич Гомельский, если ты проснулся утром и о тебе нет ни слова в газетах — значит, ты умер. О нас пишут и говорят, значит, мы живы», — приводит заявления ЦСКА «Р-Спорт».
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