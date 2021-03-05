«Голден Стэйт» и четыре контендера заинтересованы в приобретении экс-MVP Евролиги

Сразу несколько команд заинтересованы в приобретении форвардов «Сакраменто Кингз» Неманьи Бьелицы и Харрисона Барнса.

Услугами игроков интересуются «Голден Стэйт Уорриорз», «Майами Хит», «Бостон Селтикс», «Милуоки Бакс» и «Филадельфия Сиксерс», сообщает Parlons-Basket.

Напомним, Барнс в прошлом уже защищал цвета «Голден Стэйт» и становился с калифорнийцами чемпионом. В нынешнем сезоне он принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 16,7 очка, собирая 6,1 подбора и совершая 3,6 передачи. При этом он реализовывает 39,2% бросков из-за дуги.

Что касается Бьелицы, то MVP Евролиги-2015 в составе «Фенербахче» в нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах, набирая в них 8,5 очка, собирая 4,2 подбора и совершая 2,2 передачи.