Уильямсон назвал соперника, который произвёл на него наибольшее впечатление. Это не Леброн

Первый номер драфта НБА 2019 года, тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон рассказал, кто из игроков НБА впечатлил его больше всего. По словам Уильямсона, таковым является форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони, а не один из лучших игроков в истории Леброн Джеймс.

«Игрок, который впечатлил меня больше всего, — Кармело Энтони. Мне всегда хотелось увидеть, как он создаёт себе пространство на паркете. Одно дело наблюдать за этим по телевизору, совершенно другое — видеть в реальной жизни. Можно увидеть, как он работает ногами, как использует тело. Это очень круто. Он делает ложные броски, я пытался защищаться от него, он делает ещё один ложный бросок, а потом бросает. Это невероятно. Должен добавить этот трюк в свой арсенал», — приводит слова Уильямсона Parlons-Basket.