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США ввели санкции против игрока «Днепра» Коломойского

США ввели санкции против игрока «Днепра» Коломойского
Баскетбол / Прочие турниры 0

Госдепартамент США объявил о введении санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи. Бизнесмену и его ближайшему окружению запрещён въезд на территорию США.

Таким образом, под санкции попал и сын бывшего губернатора Днепропетровской области Грегори Коломойский, который является баскетболистом клуба украинской Суперлиги «Днепр». Интересно, что Коломойский-младший является воспитанником американского баскетбола, долгое время он выступал в студенческой лиге NCAA.

Санкции против Игоря Коломойского введены в связи с его деятельностью на посту губернатора Днепропетровской области. В отчёте госдепартамента указывается, что Коломойский подрывал демократический процесс в Украине.

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