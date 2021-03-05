США ввели санкции против игрока «Днепра» Коломойского
Госдепартамент США объявил о введении санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи. Бизнесмену и его ближайшему окружению запрещён въезд на территорию США.
Таким образом, под санкции попал и сын бывшего губернатора Днепропетровской области Грегори Коломойский, который является баскетболистом клуба украинской Суперлиги «Днепр». Интересно, что Коломойский-младший является воспитанником американского баскетбола, долгое время он выступал в студенческой лиге NCAA.
Санкции против Игоря Коломойского введены в связи с его деятельностью на посту губернатора Днепропетровской области. В отчёте госдепартамента указывается, что Коломойский подрывал демократический процесс в Украине.
Рекомендуем вам
- 5 марта 2021
-
20:38
-
20:25
-
20:16
-
19:02
-
17:51
-
17:32
-
17:12
-
16:47
-
15:28
-
14:55
-
14:19
-
13:40
-
13:15
-
12:49
-
11:23
-
11:14
-
10:14
-
10:07
-
09:09
-
08:56
-
08:20
-
07:28
-
01:04
-
00:59
- 4 марта 2021
-
23:52
-
23:10
-
22:44
-
22:21
-
21:53
-
20:48
-
20:03
-
18:48
-
18:01
-
17:55
-
16:36
Партнерский контент
Рекомендуем вам