США ввели санкции против игрока «Днепра» Коломойского

Госдепартамент США объявил о введении санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи. Бизнесмену и его ближайшему окружению запрещён въезд на территорию США.

Таким образом, под санкции попал и сын бывшего губернатора Днепропетровской области Грегори Коломойский, который является баскетболистом клуба украинской Суперлиги «Днепр». Интересно, что Коломойский-младший является воспитанником американского баскетбола, долгое время он выступал в студенческой лиге NCAA.

Санкции против Игоря Коломойского введены в связи с его деятельностью на посту губернатора Днепропетровской области. В отчёте госдепартамента указывается, что Коломойский подрывал демократический процесс в Украине.