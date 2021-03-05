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Андрей Мальцев — о матче с «Альбой»: сказалась короткая ротация

Андрей Мальцев — о матче с «Альбой»: сказалась короткая ротация
Баскетбол / Евролига 0

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Альбой» (81:100). По словам специалиста, причина неудачи кроется в короткой ротации.

«Поздравляю «Альбу» с хорошей игрой, особенно во второй половине. Первые 26 минут мы играли в хороший баскетбол: у нас были и нападение, и защита, потом сказалась короткая ротация. Она не позволила держать такой же настрой и такой же уровень игры», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба из Московской области.

Напомним, ранее на этой неделе «Химки» на домашней арене обыграли мадридский «Реал», и, таким образом, прервали серию из шестнадцати поражений.

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