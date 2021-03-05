«Майами» претендует на двух многократных участников Матча звёзд НБА

Руководство «Майами Хит» попытается усилить команду перед дедлайном обменов. Ожидается, что клуб из Флориды попробует заполучить или лидера «Торонто Рэпторс» Кайла Лаури, или другого звёздного разыгрывающего, одного из лидеров «Хьюстон Рокетс» Джона Уолла, сообщает обозреватель ESPN Брайан Уиндхёрст.

6-кратный участник Матча звёзд НБА 34-летний Лаури в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 29 матчах, набирая в них 18,0 очка, собирая 5,5 подбора, совершая 7,0 передачи и 1,2 перехвата. Что касается 5-кратного участника Матча звёзд Уолла, защитник принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 21,0 очка, собирая 3,2 подбора и совершая 6,0 передачи.

Напомним, «Майами» является финалистом минувшего сезона плей-офф. После не совсем удачного старта нынешнего чемпионата флоридцы набрали ход и занимают шестое место в Восточной конференции.