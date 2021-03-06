Леброн Джеймс сделал выпад в адрес Джордана и Пиппена, похвалив Карри и Дюранта

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс намекнул, что считает защитника «Голден Стэйт» Стефена Карри и лидера «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта более успешными, чем великий дуэт «Чикаго Буллз» середины 90-х годов в лице Майкла Джордана и Скотти Пиппена.
Это стало понятно из его переписки с напарником по команде Кайлом Кузмой в «Твиттере».
Кузма оценил новую песню известного рэпера Дрейка, которую он записал вместе с Риком Россом.
«Дрейк и Росс это то же самое, что Пиппен и Джордан для баскетбола». Леброн отреагировал на эту запис.
«Нет, брат. Дрейк и Росс в большей степени как Карри и Дюрант. Они никогда не промахивались, никогда», — написал Леброн.
Напомним, что Карри и Дюрант выступали вместе в «Голден Стэйт Уорриорз». В то же время добавим, что Пиппен и Джордан шесть раз оказывались в финале НБА и неизменно становились чемпионами.
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