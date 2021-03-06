«Лейкерс» могут вернуть игрока чемпионской команды, которого обменяли перед стартом сезона

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривает вариант с возвращением в команду опытного центрового Джавейла Макги, сообщает MSN. В минувшем сезоне баскетболист защищал цвета калифорнийцев, но перед стартом нынешнего чемпионата был выменян в «Кливленд Кавальерс».

Кадровые проблемы «Лейкерс» вынуждают руководство клуба искать варианты усиления передней линии, одним из таковых называют Макги. Ожидается, что Джавейл может стать участником трёхсторонней сделки.

В нынешнем регулярном чемпионате 33-летний баскетболист принял участие в 27 матчах, набирая в них 7,5 очка, собирая 5,1 подбора, совершая 1,0 передачи, 1,2 блок-шота и 0,5 перехвата.

Напомним, Макги выигрывал чемпионский титул не только с «Лейкерс», но и с «Голден Стэйт».