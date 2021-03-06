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Гомельский ответил на вопросы о системном кризисе в ЦСКА

Гомельский ответил на вопросы о системном кризисе в ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос о том, не стоит ли руководству ЦСКА вместо острой реакции на критику и разговоры о проблемах в команде, признать наличие кризиса.

«Может быть и стоило бы. Но нельзя запретить иметь свою позицию. Это же не первый случай в истории баскетбола, когда та или иная команда теряет игру, проводит ряд матчей ниже того уровня, на который способна. А затем преодолевает спад и вновь начинает играть достойно. Способы существуют разные. В первую очередь, это зависит от тренера и состава», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, 4 марта ЦСКА потерпел крупнейшей в своей истории поражение в Евролиге. В Стамбуле «армейцы» проиграли «Анадолу Эфес» со счётом 70:100.

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