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Убойный постер игрока «Зенита» через 18-летнего таланта «Реала» — в топ-3 тура Евролиги

Убойный постер игрока «Зенита» через 18-летнего таланта «Реала» — в топ-3 тура Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Пресс-служба Евролиги на канале турнира в YouTube опубликовала лучшие моменты 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

В топ-10 вошли моменты и с участием игроков российских клубов. Так, пятое место у дуэта из «Химок» Эрика Макколлума и Джордана Микки, оформивших великолепный аллей-уп в матче с берлинской «Альбой». На третьем месте эпизод с участием баскетболистов «Зенита». Остин Холлинз совершил подбор после неудачной трёхочковой атаки напарника по команде Кевина Пангоса, а затем забил эффектный постер-данк через восходящую звезду «Реала» Усмана Гаруба. Лучшим моменто тура признали шикарный пут-бэк данк от игрока «Барселоны» Адама Ханги.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

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