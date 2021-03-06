ЦСКА произвёл изменение игроков в заявке
Первый в истории ЦСКА датский игрок Габриэль Лундберг внесен в заявку армейского баскетбольного клуба на сезон Единой лиги ВТБ вместо латвийского защитника Яниса Стрелниекса, сообщает официальный сайт турнира.
ЦСКА 15 февраля подписал с ранее выступавшим за польскую «Зелену Гуру» Лундбергом контракт до конца сезона. Латвийский защитник Стрелниекс в текущем сезоне набирает в среднем за игру Евролиги 4,7 очка, в Единой лиге ВТБ – 6,6 очка.
ЦСКА в воскресенье проведет домашний матч Единой лиги ВТБ против белорусского клуба «Цмоки-Минск». Лундберг сможет дебютировать в турнире в этом матче. Ранее игрок уже выступал в составе «армейцев» в матчах Евролиги с «Олимпиакосом», «Маккаби» и «АНадолу Эфесом».
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