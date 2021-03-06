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Святослав Михайлюк стал главным ветераном «Детройта» после отчисления Блэйка Гриффина

Святослав Михайлюк стал главным ветераном «Детройта» после отчисления Блэйка Гриффина
Баскетбол / НБА 0

Украинский баскетболист «Детройт Пистонс» Святослав Михайлюк стал главным ветераном команды после того, как клуб из Мичигана договорился о выкупе контракта тяжёлого форварда Блэйка Гриффина.

После ухода Гриффина именно 23-летний Михайлюк может похвастать самым большим стажем выступлением за «Пистонс». Святослав присоединился к команде в феврале 2019 года, в ходе своего первого сезона в НБА. Тогда он был выменян из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Детройт», а в команду из Калифорнии отправился Реджи Буллок.

В «Детройте» Михайлюк является важным игроком ротации и одним из лучших шутеров. В нынешнем регулярном чемпионате он принял участие в 35 матчах, набирая в них 6,8 очка, делая 2,0 подбора и совершая 1,4 передачи.

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