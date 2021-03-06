Леброн Джеймс установил историческое достижение перед перерывом на Матч звёзд
Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком в истории НБА, лидирующим в своей команде по среднему количеству очков, подборов и передач за игру перед перерывом на Матч звёзд НБА.
Леброн Джеймс в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА набирает 25,8 очка, совершает 8 подборов и отдаёт 7,8 передачи за игру.
После первой половины сезона «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает третью позицию в Западной конференции. Лидирует в таблице «Юта Джаз». Второе место занимает «Финикс Санз». На счету «Лейкерс» 24 победы в 37 встречах.
Матч звёзд НБА состоится 7 марта в Атланте. Капитанами команд на Матче звёзд НБА станут Леброн Джеймс и Кевин Дюрант. Ранее они выбрали составы на драфте.
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