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Леброн Джеймс установил историческое достижение перед перерывом на Матч звёзд

Леброн Джеймс установил историческое достижение перед перерывом на Матч звёзд
Баскетбол / НБА 0

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком в истории НБА, лидирующим в своей команде по среднему количеству очков, подборов и передач за игру перед перерывом на Матч звёзд НБА.

Леброн Джеймс в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА набирает 25,8 очка, совершает 8 подборов и отдаёт 7,8 передачи за игру.

После первой половины сезона «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает третью позицию в Западной конференции. Лидирует в таблице «Юта Джаз». Второе место занимает «Финикс Санз». На счету «Лейкерс» 24 победы в 37 встречах.

Матч звёзд НБА состоится 7 марта в Атланте. Капитанами команд на Матче звёзд НБА станут Леброн Джеймс и Кевин Дюрант. Ранее они выбрали составы на драфте.

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