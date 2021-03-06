Гэри Пэйтон отреагировал на высмеивание со стороны Майкла Джордана в «Последнем танце»

Знаменитый игрок НБА Гэри Пэйтон прокомментировал смех легенды НБА Майкла Джордана над ним в документальном сериале «Последний танец».



«Он не был бы Майклом Джорданом, если бы принял те мои слова. Если бы это был мой сериал, и меня спросили о том же, я бы тоже засмеялся. Я бы сказал, что он тоже не мог ничего со мной сделать. Каждый вечер, когда я играл против Майкла Джордана, он выжимал из меня все лучшие качества. Хотел бы я играть с ним в НБА с самого начала, это бы мне многое дало», — приводит слова Пэйтона Essentially Sports.



Во время одного из эпизодов сериала Джордану показали вырезку из интервью Пэйтона, в которой он утверждал, что ему удалось серьезно осложнить жизнь на площадке Джордану.