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Гэри Пэйтон отреагировал на высмеивание со стороны Майкла Джордана в «Последнем танце»

Гэри Пэйтон отреагировал на высмеивание со стороны Майкла Джордана в «Последнем танце»
Баскетбол / НБА 0

Знаменитый игрок НБА Гэри Пэйтон прокомментировал смех легенды НБА Майкла Джордана над ним в документальном сериале «Последний танец».

«Он не был бы Майклом Джорданом, если бы принял те мои слова. Если бы это был мой сериал, и меня спросили о том же, я бы тоже засмеялся. Я бы сказал, что он тоже не мог ничего со мной сделать. Каждый вечер, когда я играл против Майкла Джордана, он выжимал из меня все лучшие качества. Хотел бы я играть с ним в НБА с самого начала, это бы мне многое дало», — приводит слова Пэйтона Essentially Sports.

Во время одного из эпизодов сериала Джордану показали вырезку из интервью Пэйтона, в которой он утверждал, что ему удалось серьезно осложнить жизнь на площадке Джордану.

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