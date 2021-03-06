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ЦСКА объявил о пополнении лазарета команды

ЦСКА объявил о пополнении лазарета команды
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Московский баскетбольный ЦСКА в преддверии матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минск» сообщил, что разыгрывающий Янис Стрелниекс получил травму и не сможет помочь команде.

«Вновь армейцы не обошлись без кадровых перестановок. Во встрече с «Эфесом» Янис Стрелниекс получил удар в спину, и по возвращении в Москву у него сохранялись острые боли в поясничной области. В ближайшие дни Янису предстоят дополнительные обследования для исключения повреждения внутренних органов. Он находится под наблюдением медицинского штаба. В заявке на Лигу ВТБ латвийского защитника заменил Иффе Лундберг», — гласит заявление пресс-службы клуба.

Матч ЦСКА — «Цмоки-Минск» состоится 7 марта 2021 года в Москве.

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