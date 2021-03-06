Димитрис Итудис: ЦСКА больше не хочет испытывать то, что случилось в Стамбуле

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от поединка регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минск».



«При всем уважении к минчанам, мы сфокусированы на собственной игре. Мы больше не хотим испытывать то, что случилось в Стамбуле. Мы посмотрели и проанализировали видео, обратили внимание всех на то, что нам не хватало агрессивности и концентрации. У «Цмоков» хорошее сочетание местных игроков и легионеров с солидным опытом европейского баскетбола, так что мы отнесемся к матчу так же серьезно, как ко всем остальным», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт московской команды.



Напомним, встреча ЦСКА — «Цмоки-Минск» состоится 7 марта 2021 года в Москве.