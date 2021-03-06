ЦСКА наметил громкий трансфер на следующий сезон

Разыгрывающий «Басконии» Лука Вильдоса в следующем сезоне может стать игроком московского ЦСКА, сообщает Totalbasket.gr.



По информации источника, Вильдоса является основным кандидатом на усиление задней линии в московском клубе. Лука Вильдоса в нынешнем сезоне провёл 26 встреч в Евролиге, набирая в среднем 10,6 очка, совершая 2,0 подбора и отдавая 3,7 передачи.



25-летний аргентинский разыгрывающий выступает в «Басконии» с 2017 года. Свою профессиональную карьеру он начал в 2012 году, проведя пять лет в аргентинском клубе «Квильмес». В 2017 году он выставлял свою кандидатуру на драфт НБА, однако не был выбран ни одним клубом. Вильдоса является чемпионом Испании 2020 года. Именно он стал самым ценным игроком финала национального первенства.