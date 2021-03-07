Адам Сильвер прояснил планы НБА по проведению следующего сезона

Комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что ограничения на заполняемость арен на матчах лиги могут быть сняты в следующем сезоне. Сильвер подчеркнул, что в следующем году лига не будет проводить игры в других странах и надеется вернуться в привычне сроки проведения чемпионата, которые были до пандемии коронавируса.
«Во-первых, у нас пока нет планов проводить выездные игры в следующем сезоне. Скорее всего, мы не будем выезжать за границу, чтобы проводить матчи. Однако мы сохраняем надежду на то, что сроки проведения следующего сезона будут наиболее близки к привычным. Честно говоря, в данный момент я довольно оптимистично смотрю на то, что мы сможем начать следующий сезон как запланировано и что приблизительно половина команд лиги уже сейчас пускает на трибуны какую-то часть болельщиков.
Если производство вакцин продолжится такими же темпами, и они останутся такими же эффективными в борьбе с вирусом и его новыми штаммами, то мы надеемся, что в следующем сезоне мы сможем увидеть относительно заполненные трибуны», — приводит слова Сильвера Reuters.
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