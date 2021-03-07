Эксперт объяснил, почему Леброн Джеймс никогда не заявит о нарушении прав человека в Китае

Известный обозреватель Клэй Трэвис обвинил Национальную баскетбольную ассоциаццию и журналистов, которые её освещают, в лицемерии. Свою точку зрения он аргументировал, сославшись на лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который часто высказывается на разные политические темы, но при этом не поднимает вопросы о событиях в КНР.
«Это не просто провал одной лишь НБА, но также и тех, кто получает зарплату за освещение всего, что происходит в ассоциации.
Никто ведь не показывает на Леброна, который использует свою платформу, чтобы высказываться о несправедливости. Но почему-то о геноциде Китая против своих граждан он не говорит, ведь тогда «Космический джем 2» не покажут в китайских кинотеатрах. Политическая активность в Америке приносит людям деньги», – сказал Трэвис в подкасте The Brian Kilmeade Show Free Podcast.
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