Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Эксперт объяснил, почему Леброн Джеймс никогда не заявит о нарушении прав человека в Китае

Эксперт объяснил, почему Леброн Джеймс никогда не заявит о нарушении прав человека в Китае
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Известный обозреватель Клэй Трэвис обвинил Национальную баскетбольную ассоциаццию и журналистов, которые её освещают, в лицемерии. Свою точку зрения он аргументировал, сославшись на лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который часто высказывается на разные политические темы, но при этом не поднимает вопросы о событиях в КНР.

«Это не просто провал одной лишь НБА, но также и тех, кто получает зарплату за освещение всего, что происходит в ассоциации.

Никто ведь не показывает на Леброна, который использует свою платформу, чтобы высказываться о несправедливости. Но почему-то о геноциде Китая против своих граждан он не говорит, ведь тогда «Космический джем 2» не покажут в китайских кинотеатрах. Политическая активность в Америке приносит людям деньги», – сказал Трэвис в подкасте The Brian Kilmeade Show Free Podcast.

Леброн Джеймс сказал, что думает о сравнении себя с Майклом Джорданом
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021