Владимир Гомельский — о ЦСКА: про титул Евролиги сейчас и говорить смешно

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о перспективах ЦСКА в Евролиге.



«В ЦСКА пик формы был достигнут преждевременно. Помните серию из 12 побед подряд? А потом наступил кризис (травмы, конфликт в команде, выход из формы ряда игроков), который продолжается до сих пор. Это говорит о том, что тренерский штаб допустил ошибку в период подготовки, а медперсонал не пользуется авторитетом у тренеров. Искренне жаль. Но действительность показывает, что это так. Сумеет ли ЦСКА преодолеть кризис в состоянии формы ряда игроков по ОФП — возможно, но не обязательно. Будет ли преодолен конфликт между тренером и игроком — возможно, но не обязательно.

Сумеет ли тренерский штаб подготовить две-три новинки в позиционном нападении и хотя бы одну новинку в защите — возможно, но не обязательно. Другими словами, для успешного завершения сезона необходимо провести огромный объём работы. Только тогда можно рассчитывать на попадание в «Финал четырёх». О титуле сейчас и говорить смешно», — написал Гомельский на своём сайте.