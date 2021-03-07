Владимир Гомельский — о ЦСКА: про титул Евролиги сейчас и говорить смешно

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о перспективах ЦСКА в Евролиге.
«В ЦСКА пик формы был достигнут преждевременно. Помните серию из 12 побед подряд? А потом наступил кризис (травмы, конфликт в команде, выход из формы ряда игроков), который продолжается до сих пор. Это говорит о том, что тренерский штаб допустил ошибку в период подготовки, а медперсонал не пользуется авторитетом у тренеров. Искренне жаль. Но действительность показывает, что это так. Сумеет ли ЦСКА преодолеть кризис в состоянии формы ряда игроков по ОФП — возможно, но не обязательно. Будет ли преодолен конфликт между тренером и игроком — возможно, но не обязательно.
Сумеет ли тренерский штаб подготовить две-три новинки в позиционном нападении и хотя бы одну новинку в защите — возможно, но не обязательно. Другими словами, для успешного завершения сезона необходимо провести огромный объём работы. Только тогда можно рассчитывать на попадание в «Финал четырёх». О титуле сейчас и говорить смешно», — написал Гомельский на своём сайте.
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