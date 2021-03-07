Комиссар НБА ответил Леброну Джеймсу, который участвует в Матче звёзд «без энтузиазма»

Комиссар НБА Адам Сильвер отреагировал на слова лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который сказал, что у него нет энтузиазма для участия в Матче звёзд в этом году.
«Было бы невероятно лицемерно с моей стороны говорить Леброну, что он должен высказываться по вопросам, которые важны для него, но при этом не критиковать лигу. Мы все — часть сообщества. Я уважаю Леброна и его точку зрения, а также ценю его профессионализм. Он участвовал в драфте Матча звёзд, он был в хорошем настроении и отнёсся к этому событию со всей серьёзностью. Думаю, он будет здесь, потому что всегда был профессионалом высшего класса и увлечен игрой. Я уважаю его точку зрения, но есть вопросы, которые можно решить, скажем так, в семье. Я не скрывал, что причина проведения Матча звёзд — экономический вопрос. Но речь не об экономике одного вечера на телеканале TNT в США», — приводит слова Сильвера ABC.
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