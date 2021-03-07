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Гомельский высказался о потенциальном переходе Вильдосы в ЦСКА

Гомельский высказался о потенциальном переходе Вильдосы в ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался по поводу возможного перехода аргентинского разыгрывающего Луки Вильдосы в ЦСКА.

«Мне Вильдоса нравится больше, чем Хенри. Но это слишком субъективное решение. Я видел сверхудачные игры и того, и другого защитника. Но вот стабильной игры, как у Калатеса или Мицича, — не видел. Ответы даст только игра.

Усиление команды, выступающей в Евролиге, сильно отличается от такого же процесса в НБА. В ЦСКА очень сильный подбор игроков по именам. Необходимо только точечное усиление. С моей точки зрения нужен разыгрывающий в стартовую пятёрку. Решится вопрос с тренером команды на следующий сезон, тогда и будет принято решение по селекции», — написал Гомельский на своём сайте.

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