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«Нижний Новгород» в дебютной игре Воронцевича совершил камбэк с "-22" и обыграл «Астану»

«Нижний Новгород» в дебютной игре Воронцевича совершил камбэк с "-22" и обыграл «Астану»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Нижний Новгород» принимал «Астану».

Гости удачно начали встречу, выиграв первую четверть со счётом 16:13. Во второй десятиминутке команда из Казахстана совершила мощный рывок, благодаря которому к большому перерыву громила соперников — 47:28.

В начале третьей четверти хозяева уступали с разницей -22 очка, но постепенно начали перехватывать инициативу и сократили отставание до 12 очков — 51:63. В заключительном игровом отрезке подопечные Лукича продолжили наращивать темп и вырвали победу на последних секундах — 75:73.

Самым результативным в составе победителей стал Кейси Шеперд, набравший 17 очков. Новичок нижегородцев капитан сборной России Андрей Воронцевич в первом матче за команду собрал коллекцию из 8 очков, 4 подборов и 3 передач. У «Астаны» 26 очков набрал Джеремайя Хилл.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
07 марта 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
75 : 73
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Нижний Новгород: Шеферд - 17, Бабурин - 13, Ганькевич - 12, Воронцевич - 8, Астапкович - 7, Чадов - 5, Гаврилович - 4, Торопов - 4, Стребков - 3, Петрасек - 2, Герасимов, Гонтарь
Астана: Хилл - 26, Томпсон - 16, Щербак - 10, Бакнер - 9, Марчук - 8, Гаврилов - 2, Силиньш - 2, Бажин, Майдекин, Мурзагалиев, Пан, Пономарев
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