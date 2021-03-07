«Нижний Новгород» в дебютной игре Воронцевича совершил камбэк с "-22" и обыграл «Астану»

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Нижний Новгород» принимал «Астану».

Гости удачно начали встречу, выиграв первую четверть со счётом 16:13. Во второй десятиминутке команда из Казахстана совершила мощный рывок, благодаря которому к большому перерыву громила соперников — 47:28.

В начале третьей четверти хозяева уступали с разницей -22 очка, но постепенно начали перехватывать инициативу и сократили отставание до 12 очков — 51:63. В заключительном игровом отрезке подопечные Лукича продолжили наращивать темп и вырвали победу на последних секундах — 75:73.

Самым результативным в составе победителей стал Кейси Шеперд, набравший 17 очков. Новичок нижегородцев капитан сборной России Андрей Воронцевич в первом матче за команду собрал коллекцию из 8 очков, 4 подборов и 3 передач. У «Астаны» 26 очков набрал Джеремайя Хилл.