«Автодор» в Таллине проиграл «Калеву»
В Таллине завершился заключительный матч очередного игрового дня регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Калев» и саратовский «Автодор».
Первая четверть матча прошла почти в равной борьбе, немного удачливее в ней были хозяева — 16:15. К большому перерыву команда из Эстонии нарастила преимущество — 36:31. В третьей четверти «Калеву» удалось довести перевес до двузначного — 61:51. В заключительном игровом отрезке «Калев» контролировал происходящее на паркете, благодаря чему оформил уверенную победу — 85:77.
Самым результативным в составе победителей стал Чавон Льюис, собравший коллекцию из 26 очков, 9 подборов и 5 передач. У «Автодора» отметился Джан Клавелл, набравший 18 очков.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
07 марта 2021, воскресенье. 18:00 МСК
Калев
Таллин, Эстония
Окончен
85 : 77
Автодор
Саратов, Россия
Калев: Льюис - 26, Кин - 23, Ёэсаар - 13, Томас - 12, Курбас - 6, Дорбек - 3, Нургер - 2, Кауфманис, Сунелик, Хермет
Автодор: Клавелл - 18, Старкс - 17, Шакич - 14, Ристич - 13, Минченко - 7, Михайловский - 6, Мэйсон - 2, Бестужев, Квитковских, Петенев, Салтыков
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