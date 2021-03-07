«Автодор» в Таллине проиграл «Калеву»

В Таллине завершился заключительный матч очередного игрового дня регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Калев» и саратовский «Автодор».

Первая четверть матча прошла почти в равной борьбе, немного удачливее в ней были хозяева — 16:15. К большому перерыву команда из Эстонии нарастила преимущество — 36:31. В третьей четверти «Калеву» удалось довести перевес до двузначного — 61:51. В заключительном игровом отрезке «Калев» контролировал происходящее на паркете, благодаря чему оформил уверенную победу — 85:77.

Самым результативным в составе победителей стал Чавон Льюис, собравший коллекцию из 26 очков, 9 подборов и 5 передач. У «Автодора» отметился Джан Клавелл, набравший 18 очков.