Эмбиида и Симмонса отстранили от участия в Матче звёзд. Зайон заменит Джоэла в старте
В ночь с 7 на 8 марта по московскому времени в Атланте (штат Джорджия, США) пройдёт Матч всех звёзд НБА. За считаные часы до его старта команды-участницы потеряли двух игроков «Филадельфии Сиксерс». Лидеры пенсильванцев Джоэл Эмбиид и Бен Симмонс отстранены от матча из-за необходимости соблюдения COVID-протоколов, сообщает на своей странице в «твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.
Личный парикмахер Эмбиида и Симмонса сдал положительный тест на коронавирус, что и привело к отстранению игроков. Джоэл должен был стать игроком стартовой пятёрки команды Кевина Дюранта, в старте его заменит один из лидеров «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон. Бен Симмонс должен был стать резервистом в команде Леброна Джеймса.
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