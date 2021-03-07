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Андрей Мальцев: У нас есть хорошая новость — в строй вернулся Воронов

Андрей Мальцев: У нас есть хорошая новость — в строй вернулся Воронов
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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Завтра, 8 марта, в Санкт-Петербурге пройдёт матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» сыграет с «Химками». В преддверии противостояния ожиданиями от неё поделился исполняющий обязанности главного тренера команды из Московской области Андрей Мальцев.

«Зенит» сейчас находится в хорошей форме. Это сильная команда с хорошей ротацией, отличными снайперами и опытным тренером. Последнюю встречу в Евролиге «Зенит» проиграл и будет стараться реабилитироваться перед своими болельщиками.

У нас есть хорошая новость — в строй вернулся Женя Воронов, но при этом совсем без травм мы вновь не обошлись. Сейчас у нас очень непростой график, игры через каждые пару-тройку дней, и на первый план выходит восстановление игроков между матчами. Приложим все силы, чтобы показать хороший баскетбол и бороться за победу», — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».

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