Андрей Мальцев: У нас есть хорошая новость — в строй вернулся Воронов

Завтра, 8 марта, в Санкт-Петербурге пройдёт матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» сыграет с «Химками». В преддверии противостояния ожиданиями от неё поделился исполняющий обязанности главного тренера команды из Московской области Андрей Мальцев.

«Зенит» сейчас находится в хорошей форме. Это сильная команда с хорошей ротацией, отличными снайперами и опытным тренером. Последнюю встречу в Евролиге «Зенит» проиграл и будет стараться реабилитироваться перед своими болельщиками.

У нас есть хорошая новость — в строй вернулся Женя Воронов, но при этом совсем без травм мы вновь не обошлись. Сейчас у нас очень непростой график, игры через каждые пару-тройку дней, и на первый план выходит восстановление игроков между матчами. Приложим все силы, чтобы показать хороший баскетбол и бороться за победу», — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».