Адам Сильвер отреагировал на идею поместить Коби Брайанта на логотип НБА

Комиссионер НБА Адам Сильвер отреагировал на идею поменять логотип НБА, и поместить на него силуэт Коби Брайанта, вместо силуэта Джерри Уэста. Соответствующую идею не так давно начал продвигать разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг. Тем не менее, Сильвер считает, что в таких изменениях пока нет необходимости.

«Разговоры на эту тему не ведутся. Наш логотип знаковый. Мне кажется, что сейчас не самый подходящий момент для таких перемен», — приводит слова Сильвера Fadeaway World.

Напомним, Коби Брайант один из самых легендарных баскетболистов последних десятилетий и автор многочисленных рекордов. В январе 2020 года бывший лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» трагически погиб в результате крушения вертолёта.