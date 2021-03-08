Карри выиграл конкурс трёхочковых, Саймонс стал победителем данк-контеста

В рамках звёздного уик-энда НБА конкурс трёхочковых бросков выиграл защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри. В финальном раунде он набрал 28 очков, став победителем второй раз в карьере. Впервые Карри победил в соревновании в 2015 году.

Защитник «Портленда» Анферни Саймонс стал победителем конкурса слэм-данков. Соперниками Саймонса были Кассиус Стэнли из «Индианы Пэйсерс» и Оби Топпин из «Нью-Йорк Никс».

Победителем конкурса навыков стал форвард «Индианы» Домантас Сабонис. В решающем противостоянии он преодолел все препятствия быстрее игрока «Орландо Мэджик» Николы Вучевича, а до этого прошёл Джулиуса Рэндла из «Нью-Йорка» и Луку Дончича из «Даллас Маверикс».

Основным событием уик-энда является Матч всех звёзд НБА: команда Кевина Дюранта против команды Леброна Джеймса.