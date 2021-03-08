Яннис Адетокунбо установил рекорд и стал MVP Матча всех звёзд НБА

Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком Матча всех звёзд НБА.

В составе команды Леброна Яннис стал самым результативным, набрав 35 очков, сделав семь подборов и отдав три передачи. Также Адетокунбо сделал один перехват и один блок-шот за 19 минут. Адетокунбо стал первым игроком в истории Матча звезд, который ни разу не промахнулся, сделав 10 и больше бросков. Яннис за игру реализовал все 16 бросков.

В Матче всех звёзд НБА команда Леброна обыграла команду Дюранта со счётом 170:150. В команде Дюранта самым результативным на паркете был Брэдли Бил, набравший 26 очков.

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Ранее в рамках звёздного уик-энда НБА конкурс трёхочковых бросков выиграл защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, защитник «Портленда» Анферни Саймонс стал победителем конкурса слэм-данков, а победителем конкурса навыков стал форвард «Индианы» Домантас Сабонис.