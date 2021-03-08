Один из лучших игроков НБА подтвердил намерение сыграть на Олимпиаде в Токио

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард сообщил, что планирует сыграть за сборную США на Олимпийских играх в Токио (Япония), которые пройдут летом 2021 года. О своих планах Леонард рассказал во время Матча всех звёзд в Атланте.

Леонард в сборной может воссоединиться с тренером Грегом Поповичем. Под руководством Поповича звезда НБА провёл семь сезонов в «Сан-Антонио Спёрс». Примечательно, что Попович впервые в карьере будет тренером сборной США на Олимпиаде.

В 2014 году Кавай в составе «Спёрс» выиграл чемпионский титул. Также Леонарда признали MVP финальной серии. Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля. Сборная США первый матч на турнире проведёт с командой Франции. Заключительный матч финальной серии НБА запланирован на 22 июля.