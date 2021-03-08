Донован Митчелл отреагировал на пренебрежительное высказывание Леброна Джеймса

Защитник клуба «Юта Джаз» Донован Митчелл прокомментировал недавнее высказывание лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Ранее во время драфта Матча всех звёзд Джеймс объяснил, почему Митчелл и Руди Гобер, представляющие «Юту», были выбраны на драфте последними, несмотря на лидерство команды. Джеймс тогда сказал, что в детстве никто не выбирал в видеоиграх «Юту».
«Я не хочу казаться грубым, но мне вообще всё равно. Я ведь попал на Матч всех звёзд НБА, Руди тоже попал, наш тренер здесь, мы здесь. Неважно, первый я был выбран или последний. Пусть говорят, что хотят. Обо мне говорят много чего с тех пор, как я пришёл в лигу. Но это не влияет на нашу игру. Мы играем не для одобрения Леброна или ещё кого-то», — цитирует Митчелла Bleacher Report.
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