Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Донован Митчелл отреагировал на пренебрежительное высказывание Леброна Джеймса

Донован Митчелл отреагировал на пренебрежительное высказывание Леброна Джеймса
Баскетбол / НБА 0

Защитник клуба «Юта Джаз» Донован Митчелл прокомментировал недавнее высказывание лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Ранее во время драфта Матча всех звёзд Джеймс объяснил, почему Митчелл и Руди Гобер, представляющие «Юту», были выбраны на драфте последними, несмотря на лидерство команды. Джеймс тогда сказал, что в детстве никто не выбирал в видеоиграх «Юту».

«Я не хочу казаться грубым, но мне вообще всё равно. Я ведь попал на Матч всех звёзд НБА, Руди тоже попал, наш тренер здесь, мы здесь. Неважно, первый я был выбран или последний. Пусть говорят, что хотят. Обо мне говорят много чего с тех пор, как я пришёл в лигу. Но это не влияет на нашу игру. Мы играем не для одобрения Леброна или ещё кого-то», — цитирует Митчелла Bleacher Report.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021