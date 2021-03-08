Крис Пол установил исторический рекорд Матчей звёзд НБА, превзойдя Мэджика Джонсона

Разыгрывающий «Финикс Санс» Крис Пол установил новый рекорд НБА. В Матче звёзд НБА он сделал 16 результативных передач. Теперь в его активе 128 ассистов в Матчах звёзд НБА, он стал новым рекордсменом по этому показателю, сообщает ESPN Stats & Info. Предыдущий рекорд принадлежал легенде НБА Мэджику Джонсону. Он сделал 127 передач.

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В Матче всех звёзд НБА команда Леброна Джеймса обыграла команду Кевина Дюранта со счётом 170:150. Самым результативным игроком матча стал Яннис Адетокунбо. Он набрал 35 очков, сделал семь подборов и отдал три передачи. Также Адетокунбо сделал один перехват и один блок-шот за 19 минут. Адетокунбо стал первым игроком в истории Матча звёзд, который ни разу не промахнулся, сделав 10 и больше бросков. Яннис за игру реализовал все 16 бросков. В команде Дюранта самым результативным на паркете был Брэдли Бил, набравший 26 очков.